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Сенатор від Республіканської партії штату Огайо Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом на посаду віцепрезидента Дональда Трампа.

Про це він заявив у виступі на Національному зʼїзді Республіканської партії.

Дональд Трамп аплодував стоячи, коли Венс зробив своє оголошення. Оточення Трампа вважає, що той сподівається, що Венс керуватиме партією і після закінчення терміну на посаді.

У промові Джеймс Девід Венс представився як син занедбаного індустріального міста в Огайо, який боротиметься за робітничий клас, якщо Трампа оберуть президентом США в листопаді. Венс описав свій шлях від важкого дитинства до морської піхоти США, Єльської школи права, венчурного капіталізму та Сенату США.

Також Венс звернувся до робітничого і середнього класів, зокрема в Мічигані, Пенсільванії та Вісконсині — трьох штатах, голоси яких, імовірно, стануть вирішальними на виборах.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса

Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. У квітні 2023 року він разом з 18 іншими представниками Республіканської партії США підписав листа до президента США Джо Байдена, в якому зазначається, що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена». Він також пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть привʼязані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

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У грудні він заявляв, що Україні, ймовірно, доведеться «поступитися деякою територією» на користь Росії, щоб припинити бойові дії.

Крім того, коли українське видання Texty.org.ua написало матеріал про американців, які виступають проти допомоги Україні, Ді Венс був одним із тих, хто вимагав припинити підтримку видання Сполученими Штатами.