Петро Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського

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Радіо Свобода

Народний депутат Петро Порошенко вже вніс всю заставу — 9 мільйонів гривень — за ексрозвідника Романа Червінського.

Про це повідомив Порошенко.

Facebook / Петро Порошенко

«Не міг чекати, тому вся застава в розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засіднь він сьогодні буде на волі», — заявив Порошенко.

Напередодні Червінському змінили запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 9 мільйонів гривень. Він фігурує, зокрема, у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині.

Що відомо про Червінського

Роман Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака у квітні — липні 2022 року. Слідство вважає, що він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, їхні дії дали Росії дані про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по аеродрому «Канатове» — тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.

28 грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що чоловік намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.