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МЗС Індії викликало до себе посла України після критики Зеленського на адресу Нарендри Моді за зустріч із Путіним

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Міністерство закордонних справ Індії 15 липня викликало посла України Олександра Поліщука, щоб обговорити критику президента Володимира Зеленського на адресу премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді за його візит до Москви в день масованого ракетного удару РФ по Україні.

Про це пише індійська газета Economic Times.

На думку видання, виклик говорить про невдоволення Нью-Делі словами Зеленського. Що саме висловили Поліщуку — у виданні не вказують. МЗС України та посольство України в Індії цей виклик не коментували.

Газета пише, що та тлі критики Індія також відклала засідання спільної з Україною робочої групи з культури й освіти.

Автор: Денис Подобрій