WSJ: Ілон Маск планує щомісяця виділяти $45 мільйонів на передвиборчу кампанію Дональда Трампа

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Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що планує щомісяця виділяти майже $45 мільйонів політичному комітету America PAC, який просуває кандидатуру експрезидента США Дональда Трампа на цьогорічних виборах. Імовірно, Маск розпочне робити внески вже цього місяця.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, обізнані з цим питанням.

Утворений у червні комітет America PAC зосереджений на реєстрації виборців, переконанні їх проголосувати достроково і робити запити на голосування поштою в «хитких» штатах. Для цієї роботи America PAC найняв сотні співробітників.

Серед спонсорів America PAC — співзасновник компанії Palantir Technologies Джо Лонсдейл, близнюки Вінклвосс, колишня посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який є генеральним директором вугледобувної компанії Alliance Resource Partners. Також відомо про низку інших донорів America PAC, зокрема й кількох людей, близьких до Маска.

Утім, найбільшою відомою нині пожертвою на цьогорічних президентських перегонах у США є внесок у $50 мільйонів, які нещодавно пожертвував групі America PAC правнук банкіра Томаса Меллона.

Днями Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що Маск зробив внесок політичній групі America PAC. Точну суму, яку пожертвував мільярдер, не назвали, але її охарактеризували як «значну».