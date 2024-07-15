Генсек НАТО відкинув ідею Польщі збивати російські ракети над Україною, що летять в її бік

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Reuters / «Бабель»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати над Україною російські ракети і дрони, що летять в її бік.

В інтервʼю на телемарафоні Столтенберг сказав, що союзники посилили захист України від повітряних атак, давши додаткове ППО, але не братимуть безпосередньої участі у війні.

«Політика НАТО незмінна — ми не будемо брати участі в цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту», — заявив генсек.