«Політика не має бути полем битви». Джо Байден звернувся до американців після замаху на Трампа

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Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації з Овального кабінету Білого дому, у якому вкотре засудив замах на свого політичного опонента Дональда Трампа. Він наголосив на необхідності «знизити температуру» в політиці.

«Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути полем битви. І, боронь Боже, полем смерті», — сказав Байден і додав, що «сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці».

Президент закликав американців боротися за демократію і відстоювати свої погляди через виборчі скриньки — без насильства. Американський лідер також закликав співвітчизників вийти з «бункерів, у яких ми слухаємо лише тих, з ким ми згодні». У зверненні до нації Байден попередив про дезінформацію та «іноземних гравців, які розпалюють полумʼя нашого розколу», щоб отримати вигідні їм результати виборів.

Тим часом у Міувокі, штат Вісконсин, сьогодні (15 липня) розпочинається зʼїзд Республіканської партії, де офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти. Зʼїзд проходитиме з 15 по 18 липня. Трамп уже заявив, що приїде на нього. Очікується, що під час конвенції Трамп оголосить про свого кандидата на посаду віцепрезидента. Раніше медіа повідомляли, що найімовірнішими претендентами на позицію є сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Огайо Джеймс Девід Венс, більш відомий як Джей Ді Венс, а також губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум.