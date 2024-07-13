Ізраїль стверджує, що вдарив по місцю базування командирів ХАМАС. У Газі заявили про 71 загиблого

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Армія оборони Ізраїлю вдарила по сектору Гази, де, за її даними, розміщувалися високопосадовці ХАМАС. Зокрема, йдеться про Мухаммеда Дейфа — одного з організаторів вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

У пресслужбі ЦАХАЛ повідомили про удар, але не назвали точне місце. Натомість показали фото локації до і після атаки. Пишуть, що там «двоє високопоставлених терористів ХАМАС та інші терористи сховалися серед мирних жителів».

Facebook / Israel Defense Forces

Тим часом катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя сектора Гази стверджує, що удар був по табору біженців «Аль-Мавасі» на захід від Хан-Юніса. І там нібито загинула 71 людина, а ще 289 травмовані. Скільки з них були цивільними — невідомо.

The Times of Israel передає, що Армія оборони Ізраїлю підтверджує — цілями були Мухаммад Дейф, командир військового крила ХАМАС, і Рафаа Саламех, командир бригади ХАМАС Хан-Юніс.

Саудівський телеканал al-Hadath пише, що командир Рафаа Саламех внаслідок атаки загинув, а Мухаммад Дейф важко поранений.

Райони Аль-Мавасі та західний Хан-Юніс, куди били ізраїльські військові, є частиною визначеної Ізраїлем гуманітарної зони, проте ЦАХАЛ запевняє, що удар був точним і націлений лише на обʼєкт ХАМАС.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1195 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, 251 людину взяли в заручники. Щонайменше 100 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити 100 людей з полону ХАМАС. Загинули, за даними ізраїльської армії, 42 заручники.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію в прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які там базуються. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

У кінці травня 2024 року США озвучили план перемирʼя в секторі Гази, його схвалила Рада Безпеки ООН, однак він не влаштовував ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не планує повністю виводити війська з Гази.