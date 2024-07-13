Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа в Instagram і Facebook

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Chip Somodevilla / Getty Images

Компанія Meta відновила повноцінний доступ до акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в Instagram і Facebook. Його сторінки тепер обмежені стандартними правилами для користувачів, додаткові «запобіжники» скасовано.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія пояснила своє рішення «сприянням політичному самовираженню» — щоб громадяни США мали змогу отримувати інформацію від кандидатів у президенти на рівних умовах. Водночас Meta нагадує, що каратиме за використання мови ворожнечі або підбурювання до насильства.