Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа в Instagram і Facebook
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Chip Somodevilla / Getty Images
Компанія Meta відновила повноцінний доступ до акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в Instagram і Facebook. Його сторінки тепер обмежені стандартними правилами для користувачів, додаткові «запобіжники» скасовано.
Про це повідомляє The Guardian.
Компанія пояснила своє рішення «сприянням політичному самовираженню» — щоб громадяни США мали змогу отримувати інформацію від кандидатів у президенти на рівних умовах. Водночас Meta нагадує, що каратиме за використання мови ворожнечі або підбурювання до насильства.
- Акаунти Дональда Трампа в Instagram і Facebook були заблоковані після того, як сотні його радикальних прихильників у січні 2021 року штурмували Капітолій. Перед цим Трамп поширював у соцмережах тезу про масові фальсифікації на виборах, які дозволили перемогти кандидату від демократів Джо Байдену.
- На початку 2023 року акаунти Трампа розблокували, але наклали на них низку суворих обмежень. Сам Трамп активно користується своєю соцмережею Truth Social. У Facebook, Instagram та Х його активність мінімальна.