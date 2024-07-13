Суд закрив справу актора Алека Болдвіна, якого звинувачували в ненавмисному вбивстві
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Суд штату Нью-Мексико зняв з голівудського актора Алека Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа» (Rust) восени 2021 року.
Про це повідомляє CNN.
Адвокати кіноактора довели, що сторона звинувачення приховала важливі докази в справі, тому справа проти Болдвіна була упередженою. Під час слухань адвокатська команда заявила, що офіс шерифа Санта-Фе заволодів бойовими патронами, які були речовими доказами у справі, але не згадав про них у матеріалах розслідування і не повідомив про їхнє існування захисту.
Суддя заявила, що подібне приховування доказів було навмисним, тому «припинення справи є справедливим». Якби актора визнали винним у ненавмисному вбивстві, він би отримав до 18 місяців увʼязнення.
- Українська операторка Галина Гатчинс загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з револьвера Алека Болдвіна перед зйомками фільму «Іржа». У цей момент Болдвін тренувався діставати зброю на камеру. Реквізитний револьвер виявилася зарядженим бойовими кулями.
- У жовтні 2022 року актор досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. В лютому 2023 року Болдвіну офіційно висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві, але наприкінці квітня 2023 року зняли. В січні 2024 року такі ж звинувачення Болдвіну висунуло велике журі в Нью-Мексико. Тепер ця справа закрита.
- У квітні 2024 року зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство Гатчинс.