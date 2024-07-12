Напад на ветерана у Дніпрі: експоліцейського відправили під домашній арешт

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Київський суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього поліцейського Богдана Писаренка, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі разом з нардепом Миколою Тищенком.

Про це «Слідству.Інфо» повідомили в Офісі генерального прокурора.

Суд зобовʼязав Писаренка цілодобово впродовж двох місяців не покидати свій дім. Прокурори в суді просили для Писаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, тому вони подали апеляційну скаргу на ухвалу суду.

Писаренку оголосили підозру 8 липня. У тексті документа, який журналісти «Слідства.Інфо» отримали від джерел у правоохоронних органах, зазначено, що колишній поліцейський наказував потерпілому Дмитру Мазосі (спершу в медіа фігурувало прізвище Павлов, але в документах слідства він вказаний як Мазоха) зупинитись, перешкоджав йому рухатись із дитячим візком з немовлям і кілька разів намагався «заламати» потерпілого.

На думку прокурорів, Писаренко знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до Мазохи.

Що відомо про напад на ветерана у Дніпрі

20 червня у дніпровських Telegram-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова (Мазоха), коли той гуляв із дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків з ним ходять.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.

Згодом того ж дня Тищенку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, нардепу наділи електронний браслет.