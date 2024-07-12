Соцмережі X загрожують великі штрафи через платну синю галочку
- Автор:
- Оля Березюк
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Соцмережі X Ілона Маска загрожують великі штрафи з боку ЄС через низку проблем з прозорістю. Серед них дозвіл за підписку отримати синю галочку.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Європейська комісія заявила, що X порушила Закон ЄС про цифрові послуги (DSA), який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за онлайн-контентом.
Перша з претензій ЄК — дозвіл отримувати сині галочки за платну підписку. Раніше таку верифікацію могли отримати лише перевірені аккаунти.
«Є докази того, що зловмисники зловживають «перевіреним обліковим записом» для обману користувачів», — заявили регулятори в Брюсселі.
Також в Єврокомісії заявили, що сховище оголошень Х не відповідає вимогам DSA. Зокрема, люди, які хочуть використати архів оголошень для дослідження реклами, яка показується на платформі, не мають змоги це зробити.
Третя претензія ЄС полягає в тому, що Х не надає дослідникам доступу до своїх публічних даних відповідно до умов DSA. Як зазначає TechCrunch, X вимагає від дослідників з ЄС, які часто шукають доступу до даних для вивчення потоку інформації на платформі, пройти американський процес відбору — він триває місяцями, є непрозорим і не надає їм зворотного звʼязку. Комісія припустила, що лише незначна кількість дослідників насправді одержала дозвіл від X на отримання даних для дослідження.
Якщо висновки ЄС підтвердяться, компанії загрожують штрафи до 6% від її загального світового обороту, пише Financial Times. У 2021 році, останньому повному році, коли Twitter опублікував свої доходи, компанія заробила $5,1 мільярда.
- Закон ЄС про цифрові послуги набув чинності 25 серпня 2023 року. Однак якщо раніше ЄС мав побоювання, що Twitter може не дотримуватися норм закону, то вони лише посилилися після того, як Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. У червні 2023 року Twitter погодився дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.