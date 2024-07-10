Джордж Клуні заявив, що Джо Байден має знятися з виборів. Кілька тижнів тому вони разом збирали гроші на його виборчу кампанію
- Автор:
- Оля Березюк
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Актор Джордж Клуні написав статтю для The New York Times, у якій закликав Джо Байдена відмовитись від участі у виборах президента. Ще в червні Клуні був одним з організаторів масштабного голлівудського збору коштів для Байдена.
«Я люблю Джо Байдена. Як сенатора. Як віцепрезидента і як президента. Я вважаю його другом і вірю в нього [...] За останні чотири роки він виграв багато битв, з якими йому довелося зіткнутися. Але єдина битва, яку він не може виграти, — це битва з часом», — пише Клуні в статті.
Клуні зазначив, що демократи були «так налякані перспективою другого терміну Трампа, що вирішили ігнорувати всі тривожні сигнали», коли йдеться про старіння Байдена.
Актор вважає, що інтервʼю Байдена після дебатів з ABC News і Джорджем Стефанопулосом тільки посилило думку про те, що Байден не повинен бути кандидатом від Демократичної партії.
«Справа у віці. Нічого більше. Але й нічого такого, що можна було б повернути назад. Ми не переможемо в листопаді із цим президентом. До того ж ми не виграємо в Палаті представників і програємо в Сенаті. Це не лише моя думка, це думка кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я розмовляв приватно», — додав Клуні.
Статтю актор завершив фразою про те, що «Байден — герой, який врятував демократію у 2020 році», і потрібно, щоб він зробив це знов у 2024 році.
Як пише Variety, Клуні — один з багатьох голлівудських акторів, які висловилися проти того, щоб Байден залишався кандидатом від Демократичної партії. Цю ідею підтримали також Роб Райнер, Стівен Кінг і Майкл Мур.
- 27 червня 2024 року Байден і його опонент з Республіканської партії Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. 81-річного Байдена в цілому підвело здоровʼя. Низка медіа після цього писали, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентські перегони.
- 3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента після невдалих дебатів. Публічно із закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Це перший такий випадок у Демократичній партії. CNN пише, що подібні настрої має частина лідерів Демпартії в Конгресі, але вони хочуть дати Байдену можливість самому ухвалити рішення.
- Сам Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав утому на свій щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.