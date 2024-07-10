Джордж Клуні заявив, що Джо Байден має знятися з виборів. Кілька тижнів тому вони разом збирали гроші на його виборчу кампанію

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Актор Джордж Клуні написав статтю для The New York Times, у якій закликав Джо Байдена відмовитись від участі у виборах президента. Ще в червні Клуні був одним з організаторів масштабного голлівудського збору коштів для Байдена.

«Я люблю Джо Байдена. Як сенатора. Як віцепрезидента і як президента. Я вважаю його другом і вірю в нього [...] За останні чотири роки він виграв багато битв, з якими йому довелося зіткнутися. Але єдина битва, яку він не може виграти, — це битва з часом», — пише Клуні в статті.

Клуні зазначив, що демократи були «так налякані перспективою другого терміну Трампа, що вирішили ігнорувати всі тривожні сигнали», коли йдеться про старіння Байдена.

Актор вважає, що інтервʼю Байдена після дебатів з ABC News і Джорджем Стефанопулосом тільки посилило думку про те, що Байден не повинен бути кандидатом від Демократичної партії.

«Справа у віці. Нічого більше. Але й нічого такого, що можна було б повернути назад. Ми не переможемо в листопаді із цим президентом. До того ж ми не виграємо в Палаті представників і програємо в Сенаті. Це не лише моя думка, це думка кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я розмовляв приватно», — додав Клуні.

Статтю актор завершив фразою про те, що «Байден — герой, який врятував демократію у 2020 році», і потрібно, щоб він зробив це знов у 2024 році.

Як пише Variety, Клуні — один з багатьох голлівудських акторів, які висловилися проти того, щоб Байден залишався кандидатом від Демократичної партії. Цю ідею підтримали також Роб Райнер, Стівен Кінг і Майкл Мур.