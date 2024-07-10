Нідерланди виділили ще €300 млн на озброєння винищувачів F-16 для України

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Air Force USA

Нідерланди спрямують додаткові €300 мільйонів на озброєння для винищувачів F-16, які незабаром отримає Україна.

Про це пише нідерландське Міноборони з посиланням на заяву міністра Рубена Брекельманса під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Нове фінансування додається до раніше виділених на ці потреби €150 мільйонів. Оснащення купуватимуть безпосередньо у збройової промисловості.

Яку саме зброю закупатимуть для винищувачів, Міноборони країни не розголошує.

Водночас міністр наголосив, що нова допомога — це повідомлення для Москви про те, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну.

F-16 для України

Перші західні винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів «вже на шляху» до України. Вони долучаться до оборони неба вже цього літа.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів. Пілоти проходять навчання в Британії, Данії, США, а також на базі в Румунії.

Частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 триматимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ Росії.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня 2024 року заявив, що Україна дуже чекає на винищувачі F-16, однак оголошених союзниками кількостей цих літаків недостатньо. Потрібно щонайменше 128 F-16, аби вийти в паритет з росіянами, які застосовують кожного дня у війні 300 літаків.