ООН вважає, що в «Охматдит» з «високою імовірністю» влучила російська ракета. У момент удару там було 670 дітей

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«Бабель»

Київська дитяча лікарня «Охматдит» з «високою імовірністю» була зруйнована в результаті прямого влучання російської ракети 8 липня. Такого висновку дійшла Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Про це пише Reuters.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що в момент удару в «Охматдиті» було 670 дітей-пацієнтів і близько тисячі співробітників лікарні.

«Аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання, а не отримала пошкодження від системи протиповітряної оборони», — заявила Белль.

Белль додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, не змогла зробити остаточного висновку, але «ракету, схоже, запустила Росія». Якби персонал лікарні не перемістив дітей до укриття під час першого сигналу повітряної тривоги, кількість жертв могла бути більшою.

Тим часом російська пропаганда просуває версію, що в «Охматдит» влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.

Удар по «Охматдиту»

Зранку 8 липня 2024 року російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит» у Києві, зруйнувавши її.

У підсумку, від удару російської ракети по «Охматдиту» загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.

СБУ заявляє, що «Охматдит» зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну. Зокрема, на території лікарні знайшли уламок механізму розкриття крил ракети Х-101, уламок блоку постановки завад ракети Х-101, середню частину корпусу крилатої ракети Х-101, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101, також уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 з відображенням інвентарного та серійного номерів.

Спецслужба переконана, що це був цілеспрямований ракетний удар — на це вказують траєкторія польоту, характер пошкоджень і численні відео, зняті очевидцями. Масштабні руйнування — знищення двоповерхового корпусу лікарні та значні пошкодження навколишніх будівель — не характерні для ракети ППО, а от Х-101 з масою бойової частини у 400 кг таке зробити може.