«Так виглядає готовність Росії до переговорів». Посли ЄС відреагували на ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Посли США і країн Євросоюзу відреагували на російський ракетний удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», де обвалилось одне з відділень, а увесь комплекс зазнав пошкоджень.
Посол Австрії Арад Бенкьо написав у Х наступне: «Цього разу влучило у дитячу лікарню «Охматдит». Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака — це чистий терор».
Посол Німеччини Мартін Єгер заявив, що цим ударом Росія показала свою готовність до «переговорів і бажання миру».
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала Путіна мʼясником. «Кремлівський мʼясник нападає на дітей, матерів, лікарів, вчителів. Воєнний злочинець, звинувачений Міжнародним кримінальним судом, вбиває невинних заради власного задоволення. Відповідальність несе кожен, хто підтримує або дозволяє йому це робити», — написала вона.
«Жахливі кадри з лікарні «Охматдит», найбільшої дитячої лікарні України, яка надає допомогу дітям з онкологічними та іншими захворюваннями, і яка зазнала удару під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії сьогодні вранці», — написала посол США Бріджит Брінк.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, який 7 липня відвідував Київ, написав, що російський терор не має меж. «Тепер боягузливий напад на дитячу лікарню… Це ще більше мене мотивує швидко доставити запчастини Patriot і F16. І далі з партнерами робити більше щодо ППО!» — заявив він.
- Вранці 8 липня авіація РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Загалом випустили понад 40 ракет різного типу.
- У Києві ракети поцілили в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнували житлові багатоповерхівки, в одній з яких обвалився цілий підʼїзд, а також по території заводу «Артем« — дуже сильно постраждав район станції метро «Лукʼянівська». Також був зруйнований медичний центр «Ісіда». В столиці загинули щонайменше 10 людей, поранених понад 35.
- У Дніпрі один загиблий і шість поранених після ракетної атаки. Там пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура.
- У Кривому Розі влучання у підприємство. Загинули 10 людей, 31 — поранені.
- У Покровську (Донеччина) троє загиблих. Там росіяни влучили в підприємство.