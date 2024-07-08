У Покровську на Донеччині загинули три людини. Росіяни вдарили ракетами
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Зранку 8 липня російські війська вдарили ракетами по Покровську на Донеччині. Зараз відомо про щонайменше трьох загиблих.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, є влучання в підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків. Під вогнем опинилися й інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
- 8 липня росіяни масовано вдарили по Україні. Під ударом опинились Київ — відомо щонайменше про сімох загиблих, Дніпро та Кривий Ріг — там 10 загиблих і понад 30 постраждалих.
- Росіяни задіяли щонайменше шість бортів бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал». Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по Україні понад 40 ракет різних типів.