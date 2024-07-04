Російського полковника Городілова, чий полк повʼязують із вбивствами жителів Бучі, затримали за підозрою в шахрайстві
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В російському місті Рязань співробітники Федеральної служби безпеки затримали командира 83 окремої гвардійської десантно-штурмової ордена Суворова бригади Артема Городілова, чий полк брав участь в окупації міста Буча (Київщина) у 2022 році та може бути причетним до вбивств його мешканців.
Газета «Коммерсант» пише, що Городілова затримала контррозвідка ФСБ за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.
Городілова з Рязані доставили в Москву, де, ймовірно, судитимуть. Фабула справи та сума розкрадань поки що не відомі. Згідно з Кримінальним кодексом РФ «особливо великий розмір» починається від одного мільйона рублів (462 тисячі гривень).
У 2023 році Артем Городілов потрапив до санкційного списку США. Очолюваний ним 234 гвардійський десантно-штурмовий полк, згідно з розслідуванням The New York Times, розстрілював цивільних на вулиці Яблунській в Бучі під час окупації міста, а також вбивав чоловіків призовного віку.
- Україна ідентифікувала понад сотню російських військових, причетних до злочинів у Бучі Київської області. Частині з них повідомили про підозру. Загалом під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів, убили понад 1 700 цивільних, із них приблизно 700 — у Бучі. Кількість загиблих у Бучі досі не остаточна — поліція продовжує шукати зниклих безвісти.