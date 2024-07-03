ДТП на блокпості: екссуддю Олексія Тандира триматимуть під вартою до кінця літа

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Обвинувачений у смертельній ДТП екссуддя Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 31 серпня 2024 року.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, не називаючи імені. З деталей справи випливає, що йдеться саме про Тандира.

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Торік 26 травня уже ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

20 червня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира з посади.