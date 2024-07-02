Reuters: Україна хоче реструктурувати держборг до дедлайну і може включити в угоду ВВП-варанти

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Україна повідомила інвесторам, що розраховує реструктурувати близько $20 мільярдів міжнародного боргу до 1 серпня 2024 року, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків і задовільнити вимоги Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомили два джерела Reuters після телефонної розмови Міністерства фінансів з кредиторами, що пройшла 1 липня.

Україна має непогашені $19,7 мільярда за своїми міжнародними облігаціями і винна $2,6 мільярда за ВВП-варантами.

За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 мільярдів.

Reuters зазначає, що ця розмова фактично означає початок нових зусиль України для взаємодії з інвесторами після того, як офіційні переговори про реструктуризацію минулого місяця завершилися без укладення угоди.

У розмові взяв участь урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами. До нього приєдналися представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей. З боку кредиторів до групи приєдналися члени Спеціального комітету кредиторів, а також інвестори, які не входили в групу.

«Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне з джерел видання.