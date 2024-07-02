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Тепер автори каналів у Telegram зможуть публікувати платні фото й відео. Для перегляду контенту користувачам треба заплатити певну кількість зірок — це внутрішня валюта Telegram, яка зʼявилася минулого місяця.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

Браузер не підтримує відео Telegram

Творці контенту можуть використовувати зірки, щоб отримати винагороди в криптовалюті Toncoin, яка працює на блокчейні TON, або для реклами свого каналу.

Також після оновленням месенджера користувачі зможуть згортати мінізастосунки в панель внизу екрана. Це дозволить відповідати на повідомлення або робити щось інше у смартфоні, а потім знову повернутися до мінізастосунку й не чекати, доки той завантажиться.

Браузер не підтримує відео Telegram

Крім того, месенджер запустив глобальний пошук історій за хештегами. Це дозволяє швидко знайти потрібний контент, водночас зберігаючи налаштування приватності. Приховані історії відображатися не будуть — задля безпеки особистої інформації.