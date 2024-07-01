«Укроборонпром»: Німецькі БМП вже відновлюють в Україні у співпраці з Rheinmetall

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Rheinmetall

Бойові машини піхоти німецького виробництва вже відновлюються на території України у співпраці з німецьким концерном Rheinmetall.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін, передає «АрміяInform».

За його словами, перші машини відновлюють у межах угоди з Rheinmetall.

«Тим самим ми довели іноземним партнерам, що здатні виконувати роботи високої складності. Іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас. Проте українські професіонали здобули великий досвід ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їхнє освоєння не стало проблемою», — зауважив Сметанін.

Він додав, що в короткостроковій перспективі планується почати ремонт артилерійських систем і в подальшому виробляти БМП Lynx.

«У планах — подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі — перейти до ремонту артилерійських систем, а також великий проєкт — виробництво на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx. Це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал і буде вкрай корисною для наших Сил оборони. Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки», — розповів Сметанін.