«Слідство.Інфо»: Чиновники задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино

Новини

У 2023 році майже 6,5 тисячі державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо», проаналізувавши декларації службовців.

Найчастіше чиновники декларували виграші від таких ТОВ: «Спейсикс» («Космолот»), «Слотс Ю.Ей.», «ВБет Україна» і «Геймдев». А також — від гральної компанії «Паріматч», яка в березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Загалом з понад 6,5 тисячі декларацій з виграшами:

понад 1 000 службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях;

214 людей задекларували призи з трьох казино;

50 чиновників виграли в чотирьох гемблінгових фірмах;

четверо «вдало покрутили спіни» одразу в п’яти місцях;

троє службовців виграли одразу в шести компʼютерних програм.

Найбільший виграш — майже 44 мільйони гривень — вказала у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області.

Вона зазначила, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Щоправда, в його декларації вказано виграш лише 20 тисяч гривень.

Сам поліцейський сказав журналістам, що протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи — це помилка.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми ухилення від податків.

«Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося вже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», — пояснив депутат.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. А в червні Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх.