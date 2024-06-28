Уряд Косова заборонив використання TikTok у державних установах
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Уряд Косова заборонив завантажувати та користуватися китайською соцмережею TikTok на будь-якому обладнанні державних установ.
Про це повідомляє місцеве видання Telegrafi.
Таке рішення уряд Косова ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Заступник міністра внутрішніх справ Бардхил Добра заявив, що це необхідно було зробити для підвищення кібербезпеки в державі.
«Задля підвищення кібербезпеки в державі Міністерство внутрішніх справ рекомендує уряду Республіки Косово припинити встановлювати й використовувати соціальну мережу TikTok і всі її сервіси на мережевому та комунікаційному обладнанні державних установ», — сказав Добра.
Він зазначив, що всі держустанови, які володіють і адмініструють державними серверами, зобовʼязані встановити необхідні технічні обмеження на завантажування і використання сервісів TikTok на робочому місці.
- TikTok потенційно може передавати дані своїх користувачів китайському уряду, через що навіть встряв у США в судову тяганину. Американські законодавці стверджували, що TikTok є загрозою національній безпеці та навіть хотіли заборонити цю соцмережу. Високопосадовці вважали, що китайський уряд може змушувати материнську ByteDance передавати дані американських користувачів.
- У 2022 році президент США Джо Байден ухвалив закон, який забороняє урядовцям використовувати TikTok. Проте через бажання завоювати симпатію молодих виборців перед загальнонаціональними виборами в листопаді та всупереч своїй же забороні Байден у лютому зареєструвався в соцмережі й опублікував своє перше відео.