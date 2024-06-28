Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на казахського опозиціонера Садикова

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Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного в замаху на казахського опозиціонера, керівника інформаційного каналу «БАСЕ» Айдоса Садикова в Києві.

Про це 28 червня заявив голова Сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв, передає казахська служба «Радіо Свободи».

За його словами, Генеральна прокуратура Казахстану долучилася до розслідування і перебуває на звʼязку з українськими колегами. Однак видавати підозрюваного Україні не будуть.

«Це загалом, не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам», — заявив Ашимбаєв.

Замах на Садикова

18 червня 2024 року в Києві двоє людей вчинили замах на казахського журналіста Айдоса Садикова. У момент нападу він був в авто разом з дружиною Наталією. Садиков потрапив до лікарні, його дружина не постраждала.

За даними правоохоронців, обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України в день нападу. Утім, українські правоохоронці повідомили Алтаю Жаканбаєву і Мейраму Каратаєву про підозру в замаху на умисне вбивство. Жаканбаєв згодом сам здався прокуратурі Казахстану.

Хто такий Айдос Садиков

Айдос Садиков до 2010 року був головою актобського відділу опозиційної партії «Азат». Він понад 20 років критикує чинного президента Казахстану Токаєва і його попередника Нурсултана Назарбаєва. За цей час проти нього порушували кримінальні справи, палили його машину і майно, переслідували.

У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.

У 2014 році Садиков разом з дружиною переїхали в Київ та отримали політичний притулок після того, як проти Наталії в Казахстані порушили кримінальну справу.