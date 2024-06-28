WSJ: За вбивство російського льотчика Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні
- Автор:
- Оля Березюк
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Вбивці російського пілота Максима Кузьміна, який викрав гелікоптер Мі-8 для України, отримали готівку від російських чиновників, що працюють у Відні.
Про це The Wall Street Journal розповіли джерела в західних спецслужбах.
У матеріалі журналістів WSJ йдеться, що Відень фактично перетворився на новий шпигунський центр РФ у Європі — після того, як через російське вторгнення в Україну європейські столиці вислали 600 шпигунів, які видавали себе за дипломатів.
Джерела в розвідці кажуть, що за останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300—400 людей до понад 500. Більша частина з них — дипломати та адміністратори, серед яких майже половина, за даними австрійських спецслужб, працюють як шпигуни.
Одна з причин, чому Австрія перетворюється на хаб для спецслужб, криється в законодавстві країни. Шпигунська діяльність є законною в Австрії, якщо не спрямована проти самої країни.
Підозрюють, що російські шпигуни, які базуються у Відні, допомагають вербувати агентів і фінансувати російські операції — як-от відстеження в Польщі західних поставок зброї Києву та вбивство Кузьмінова.
«Зараз ми стаємо тягарем для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу», — сказав високопоставлений представник австрійської розвідки.
Він додав, що Росія надсилає великі обсяги готівки до сусідніх країн, таких як Литва, автомобільним транспортом. Звідти російські дипломати, що базуються в Австрії, переправляють готівку по всій Європі, часто в дипломатичній пошті, яку не може перевірити поліція.
У звʼязку з цим інші країни ЄС зараз розглядають чеську пропозицію: заборонити російським дипломатам виїжджати за межі країни, де вони працюють.
- У серпні 2023-го російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який погодився співпрацювати з Україною, перегнав свій гелікоптер Мі-8 з території РФ у Харківську область.
- Після операції Кузьмінов отримав велику грошову винагороду — $500 тисяч, і виїхав до Іспанії. У лютому 2024 року його знайшли вбитим біля свого будинку в місті Вільяхойос у провінції Аліканте.
- За інформацією The New York Times, в Іспанії Кузьмінов жив під чужим імʼям. За попередніми даними, у його вбивстві брали участь двоє чоловіків: вони кілька годин чекали на Кузьмінова в підземному гаражі будинку, а потім вистрілили в нього шість разів і переїхали тіло.
- Джерела NYT припускають, що Кузьмінова змогли знайти завдяки його «фатальній помилці» — він звʼязався зі своєю колишньою дівчиною в Росії. Крім того, в Іспанії він поводився необережно — відвідував популярні серед росіян і українців бари та смітив грошима.