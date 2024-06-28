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Ukrainian Air Force / X

Данія підготувала перших 50 українських фахівців, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.

Про це TV2 розповів командувач данських Військово-повітряних сил Ян Дам.

Він повідомив, що ці 50 фахівців уже повернулись в Україну, щоб допомогти з підготовкою до прийому перших літаків. Це механіки, відповідальні за озброєння і наземний персонал авіабаз. На черзі ще 50 фахівців, навчання яких розпочнеться після літніх канікул.

Дам додав, що надані Данією F-16 будуть працювати з українських авіабаз, які вже скоро можна буде використовувати.