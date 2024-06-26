До комюніке Саміту миру приєдналось Королівство Тонга
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга. Ця держава стала девʼятим підписантом Спільного комюніке після завершення Саміту.
«Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам. Докладаємо всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН. Голос кожної миролюбної нації має бути почутий», — зазначив глава держави.
Комюніке Саміту миру підписали вже понад 80 держав і 6 організацій.
- 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше свої підписи під комюніке забрали Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський патріархат, Замбія, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови.