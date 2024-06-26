На Волині військовозобовʼязаний напав на працівника ТЦК
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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УНІАН
У Шацьку на Волині військовозобовʼязаний чоловік напав на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського ТЦК під час служби. Нападнику загрожує до 5 років тюрми.
Про це повідомили у Волинському ТЦК.
У поліції порушили справу за фактом нападу на службову особу під час несення служби.
«Махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності, і ви зможете знайти себе тут», — заявили у ТЦК.
«Суспільне» пише, що нападник — 51-річний чоловік. Постраждалого працівника ТЦК не госпіталізовували.
- Це вже не перший випадок нападу на військових. Зокрема, 17 червня на Львівщині напали на працівника ТЦК, коли він супроводжував військовозобовʼязаного на проходження військово-лікарської комісії. Внаслідок нападу чоловік дістав черепно-мозкову травму. Його перевели на службу в ТЦК після того, як він дістав тяжкі поранення на лінії фронту.
- 21 червня у Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовими балончиками. Бійці, які зазнали нападу, повернулися на службу в Луцький районний центр комплектування та соціальної підтримки після тривалої реабілітації.
- У Збройних силах наголошують, що працівники ТЦК — переважно військовослужбовці, які втратили здоровʼя на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.