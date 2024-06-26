Петиція про позбавлення Тищенка мандата менше ніж за добу набрала 25 тисяч підписів

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УНІАН

На сайті Верховної Ради 24 червня зʼявилась петиція про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка. Менше ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Автор петиції Андрій Шевердєєв наголосив, що Тищенка треба позбавити мандата «у звʼязку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень».

У петиції також зазначається, що Тищенко «істотно шкодить» роботі українського парламенту, а його дії завдають шкоди іміджу країни.

Що передувало

20 червня у дніпровських Telegram-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточені його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.

Згодом того ж дня Тищенку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, нардепу наділи електронний браслет.