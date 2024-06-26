Боксер Усик відмовився від поясу IBF у надважкій вазі для бою Джошуа та Дюбуа

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Іващенко Ольга / УНІАН

Український боксер Олександр Усик відмовився від поясу IBF, залишивши його вакантним для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Поєдинок між Джошуа та Дюбуа пройде 21 вересня 2024 року. У відео Усик сказав, що пояс IBF — це «подарунок» на їхній поєдинок, тож тепер Джошуа та Дюбуа зможуть позмагатися за титул IBF на стадіоні «Вемблі».

«Усім привіт! Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні!» — сказав Усик.

Після вересневого «Вемблі» всі будуть чекати реваншу Усика з британцем Тайсоном Фʼюрі, де розігруватимуться інші пояси. А от далі, цілком ймовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF із переможцем бою Дюбуа — Джошуа.