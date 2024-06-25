Суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку — цілодобовий домашній арешт

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УНІАН

Київський Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку — йому призначили цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Трансляцію засідання суду показувала низка видань.

Прокурор доводить у суді, що за вказівкою нардепа група його людей у формі позбавили волі та побили у Дніпрі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.

Вранці нардепу повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою (ч. 2 ст. 146 КК України), за що загрожує до 5 років позбавлення волі. Також у нього провели обшуки, під час яких Тищенко розбив свій телефон.

Прокурор просив суд дати Тищенку цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, забороною на виїзд з Києва та здачею закордонного паспорта. Він також поінформував суд про те, що Тищенко розбив не один, а два свої мобільні телефони, і попросив долучити до матеріалів справи відповідне відео. Суддя задовольнив клопотання прокурора — на Тищенка наклали обовʼязки.

Версія Тищенка та його захисту

Захист Тищенка просив не застосовувати до нардепа арешт, оскільки це паралізує роботу нардепа, унеможливить прийом громадян, «паралізує» роботу комітету Верховної Ради і самого парламенту. Останнє пояснювали тим, що депутатів у Раді мало, тому кожен голос необхідний. Адвокати загалом заявляли про необґрунтованість підозри, оскільки нардеп нібито не міг заздалегідь домовитися зі своїм оточенням (охороною) про напад на Павлова.

Сам Тищенко розповідав на суді свою версію подій 20 червня. Він заявив, що був у Дніпрі на слідчих діях і вже після їх завершення йому на зустріч йшли три молодики (один із них із дитиною, тобто Павлов). Вони нібито почали ображати і лаяти депутата.

«Вони зухвало почали мене ображати: “Ей, слухай, шо ти, голова”, матюкатися. Я зреагував і зробив їм зауваження», — розповів Тищенко і заявив про «булінг» і «абʼюз» щодо його помічниці. Після цього, за його словами, він попросив поліцейського «припинити атаку на народного депутата».

Також він згадав про поліцейського, який був поруч, — йому нібито не сподобалось фото на документах одного з молодиків, після чого покликали представника ТЦК.

Тищенко заявляв про провокацію. Детально пояснити, що за чоловіки в балаклавах і у формі без розпізнавальних знаків були з ним того дня, він не зміг.