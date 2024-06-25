Україна вимагатиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова у Києві

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Офіс генерального прокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова. Ідеться про Алтая Жаканбаєва та Мейрама Каратаєва.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит «Радіо Свобода».

«Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині», — повідомили у відомстві.

Передісторії

18 червня 2024 року у Києві двоє людей вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця.

За даними правоохоронців, обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день замаху. Утім українські правоохоронці повідомили Алтаю Жаканбаєву і Мейраму Каратаєву про підозру у замаху на умисне вбивство.