Уперше ґрунт зворотного боку Місяця доставили на Землю — це зробила китайська місія «Чанʼє-6»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Китайське національне космічне управління повідомило про успішне повернення дослідного зонда «Чанʼє-6» (Changʼe-6) на Землю з першими в історії зразками ґрунтів зі зворотної сторони Місяця.
Про це написала пресслужба управління.
Капсула зі зразками ґрунту приземлилася в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю. Після того як її оброблять, капсулу доставлять до Пекіну.
Зворотний бік Місяця мало вивчений, бо наший супутник звернений до Землі лише одним боком — його період обертання навколо нашої планети дорівнює періоду обертання навколо своєї осі. Зворотна сторона Місяця підходить для радіоастрономії та іншої наукової роботи.
Дослідний зонд Китаю стартував на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, сів у заданому районі Південний полюс — Ейткен рано-вранці 2 червня. Протягом двох днів він збирав зразки ґрунту за допомогою бура та роботизованої руки.
- Чотири роки тому Китай доставив зразки з ближнього боку Місяця, уперше з часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.
- Китай має власну космічну станцію, яку побудував після того, як країну виключили з Міжнародної космічної станції. Це сталося через занепокоєння США повним контролем китайських військових над космічною програмою.
- Наразі космічна програма Китаю має на меті відправити астронавтів на Місяць до 2030 року, а ще — доставити зразки з Марсу приблизно в тому ж році та запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років.