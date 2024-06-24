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Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна — Малаві.

«Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна — Малаві — приєдналася до комюніке Саміту миру», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, «масштабніше представництво Африки в глобальних зусиллях в імʼя миру — це велика сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії».

«І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН», — наголосив він.

Нині комюніке Саміту миру підписали 82 держави та 6 організацій.