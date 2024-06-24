США, Південна Корея і Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР і Росією
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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США, Південна Корея та Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з Північної Кореї.
Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яку опублікував Держдепартамент США.
«Це [постачання зброї з КНДР] продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі», — наголосили в заяві.
Про посилення співпраці між країнами свідчить і укладання договору «про всеосяжне стратегічне партнерство», який 19 червня підписали лідер РФ Путін і голова КНДР Кім Чен Ин. У заяві країни зазначають, що це має викликати серйозне занепокоєння у всіх, «хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові і хто підтримує народ України».
США, Південна Корея та Японія і далі посилюватимуть дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб запобігти ескалації ситуації. Зобовʼязання США щодо захисту Південної Кореї і Японії «залишаються залізними».
Країни закликали КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.
- 18 червня лідер РФ Володимир Путін уперше за 24 роки приїхав до КНДР і зустрівся з її головою Кім Чен Ином. Вони підписали договір про тривале партнерство — імовірно, йдеться про стратегічний договір, зокрема щодо військової підтримки. Після цього Кім Чен Ин заявив, що відносини двох країн вступають у період «нового розквіту».
- На тлі посилення звʼязків між Росією і КНДР Сеул заявив, що «не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні», якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю. Наразі Сеул офіційно не надає Україні військової допомоги, але країна допомогає гуманітарно й фінансово. Путін заявив, що поставка південнокорейської зброї в Україну буде «дуже великою помилкою».