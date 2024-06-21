Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель
- Автор:
- Оля Березюк
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Колишній директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та ексзаступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.
Своє призначення він підтвердив у коментарі «Дзеркалу тижня».
За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.
Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію. З січня цього року її очолює Марина Безрукова, яка до цього п’ять років працювала в «Укренерго».
- З 2015 року Ситник був головою НАБУ. З посади пішов через завершення терміну повноважень.
- У травні 2022 року він став заступником голови НАЗК. З агентства він звільнився на початку червня цього року.