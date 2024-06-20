В Україну повернули ще трьох дітей з окупованої Херсонщини

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З тимчасово окупованої частини Херсонщини в Україну повернули трьох дітей. Зокрема, вдалося евакуювати три родини, в яких виховують двох хлопчиків і дівчинку віком від 9 до 14 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дітей змусили відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн Росії. Тож родини ухвалили рішення залишити все, аби захистити малечу.

Зараз сімʼї в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу. Тільки від початку 2024 року в Україну вдалося повернути 123 дитини з Херсонської області.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення Москва масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на «оздоровлення або на відпочинок у таборах».

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.