Екоактивістки розфарбували два літака в аеропорту під Лондоном. Один із них міг належати Тейлор Свіфт

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Just Stop Oil

Зранку 20 червня дві активістки кліматичного руху Just Stop Oil розпилили помаранчеву фарбу на декілька літаків, що стояли в аеропорту «Станстед» поблизу Лондону.

Вони стверджують, що за декілька годин до акції в аеропорту сів приватний літак американської співачки Тейлор Свіфт, однак невідомо, чи його пофарбували. Найближчими днями співачка дасть декілька концертів у Британії.

У Just Stop Oil заявили, що дві активістки пробралися на територію летовища та залили фарбою літаки, закликавши британський уряд відмовитися від викопного палива до 2030 року. Учора, 19 червня, з такою самою метою активісти розпилили фарбу на Стоунхендж — історичну памʼятку Британії.

Активісти стверджують, що тоді як найзаможніші люди у світі можуть дозволити собі розкіш у вигляді приватного літака, що виробляє значно більше шкідливих викидів, ніж комерційні рейси, мільйони інших людей живуть у бідності.

«Мільйонери не залишаться недоторканними. Зміни клімату торкнуться кожного з нас», — заявили екоактивісти.

Близько 5-ї ранку учасниць акції затримали, пише Sky News. Активісткам загрожують звинувачення у завданні шкоди майну і втручанні в роботу національної інфраструктури.

Оскільки акція відбулася в зоні, де запарковані приватні літаки — окремо від злітної смуги та пасажирського терміналу, графіків рейсів через акцію не порушено. У поліції також уточнили, що активістки встигли пофарбувати два літаки за ті хвилини, поки охорона втрутилася.

Рух Just Stop Oil попереджає про майбутні акції цього літа. Цілями стануть «райони, що мають ключове значення для викопного палива».