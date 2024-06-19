У Норвегії ексвагнерівця Медведєва засудили за побиття подруги та напад на бармена
- Автор:
- Оля Березюк
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Колишнього командира відділення «ПВК Вагнер» Андрія Медведєва, який намагався отримати в Норвегії політичний притулок, засудили до 120 днів тюремного увʼязнення.
Про це пише The Barents Observer.
Медведєва звинуватили у двох злочинах, скоєних у Ларвіку і Ставерні: побитті подруги через ревнощі до таксиста і нападі на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.
Обидва злочини було скоєно в листопаді минулого року. Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак з огляду на слова свідків суд виніс вирок про позбавлення волі.
- У січні 2023 рокуколишній командир «ПВК Вагнера» росіянин Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон і попросив про притулок. Згодом йому висунили звинувачення в насильстві — він побився біля пабу в Осло. Його затримали, але незабаром відпустили.
- 7 квітня Медведєва заарештували у Швеції. Він їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що там сигарети коштують удвічі дешевше. Але він не мав дозволу на вʼїзд до Швеції.
- 23 вересня 2023 року норвезька поліція затримала Медвєдєва, коли той намагався нелегально повернутися в Росію, оскільки боявся, що його видадуть Україні.
- Притулку Медведєву так і не надали, але дозволили залишитись в Норвегії.