FT: Рютте запропонував Орбану угоду щодо України задля посади генсека НАТО

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Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати угорському президенту Віктору Орбану можливість відмовитися від підтримки України в рамках НАТО, якщо його призначать генсеком.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Рютте й Орбан, які в минулому неодноразово конфліктували, зустрілися в кулуарах вечері лідерів ЄС в Брюсселі 17 червня.

Нідерландський премʼєр пообіцяв, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від участі в заходах НАТО на підтримку України, які відбуватимуться за межами території країн-членів Альянсу.

Прессекретар Рютте заявив, що вони з Орбаном мали «гарну розмову» й обговорювали переважно результати зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга й угорського премʼєра, що відбулася минулого тижня.

Що з обранням нового генсека НАТО?

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії.

Його повноваження продовжили, оскільки країни-члени НАТО не дійшли компромісу щодо наступника — для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу. Столтенберг обійматиме посаду генсека до жовтня 2024 року.

Найімовірнішим кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО вважають Рютте. Проте з його обранням можуть виникнути труднощі: Румунія має свого кандидата — президента країни Клауса Йоганніса, а Словаччина й Угорщина поки не заявляли про підтримку Рютте.