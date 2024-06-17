У РФ визнали, що Україна збила її літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

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Слідчий комітет Росії визнав, що Україна 23 лютого 2024 року збила їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомив російський слідчий комітет.

Комітет обрав «запобіжний захід» українському полковнику Миколі Дзяману, який нібито віддав наказ знищити російський літак А-50.

Російське слідство зазначало, що літак А-50 начебто не призначений для ведення бойових дій, не мав озброєння, а політ був у повітряному просторі Російської Федерації. Тоді як Дзяман віддав «незаконний наказ», через що, як пише російський слідчий комітет, загинули 10 членів екіпажу.

Миколі Дзяману заочно предʼявили звинувачення у теракті і оголосили його у федеральний розшук.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.