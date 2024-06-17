Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу розпускає військовий кабінет, створений після нападу ХАМАС

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету — його створили 11 жовтня 2023 року, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це пишуть The Times of Israel і The Jerusalem Post.

Нетаньягу оголосив про це 16 червня на засіданні військово-політичного кабінету. Рішення ухвалили після того, як один з лідерів опозиції, міністр ізраїльського військового кабінету Бені Ганц подав у відставку 9 червня. Слідом за ним із військового кабінету пішов колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот.

«Кабінет створили за угодою з Ганцем, на його прохання. Щойно Ганц пішов, у кабінеті немає потреби», — заявив Нетаньягу. — «Для ліквідації ХАМАС ухвалювали рішення, які не завжди були прийнятні для військового кабінету. У нас є країна з армією, а не армія з країною».

Премʼєр Ізраїлю відкидає ідею сформувати новий кабінет з лідерів опозиційних партій. Раніше з такою пропозицією виступили представники ультраправих партій Бецалель Смотрич та Ітамар Бен Гвір.

Розпад коаліції був очікуваним, пише Times of Israel. Правий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір просив, щоб його включили до військового кабінету замість Ганца, однак Нетаньягу відмовив. Прогнозують, що тепер Нетаньягу ухвалюватиме найважливіші рішення щодо війни з невеликою групою міністрів, серед яких — міністр оборони Йоав Галант і міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, що входили до військового кабінету.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

На початку червня лідер США Джо Байден розкрив запропонований Ізраїлем план для закінчення війни в секторі Гази. Він включав кілька етапів з виводом військ із сектора Гази, звільненням заручників і відновленням Гази. Очільники двох ізраїльських ультранаціоналістичних партій — Бецалель Смотрич та Ітамар Бен Гвір — пригрозили повалити уряд, якщо премʼєр Нетаньягу підтримає цю угоду.

Рада безпеки ООН схвалила план перемирʼя в секторі Гази, однак він не влаштовує ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська із Гази.

Газета Financial Times писала, що Ганц закликав Нетаньягу представити план, який має включати низку стратегічних цілей — звільнення заручників з полону ХАМАС, демілітаризація сектора Гази, повалення влади ХАМАС і створення «міжнародного механізму цивільного управління» анклавом за участю США, ЄС, арабських країн і палестинців. Нетаньягу назвав такий план програшем Ізраїлю. Не отримавши згоди від Нетаньягу, Ганц вирішив залишити уряд.