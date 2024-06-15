ХАМАС не влаштовує мирний план щодо сектора Гази, озвучений Джо Байденом

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Палестинський рух ХАМАС не влаштовує план перемирʼя в секторі Гази, озвучений президентом США Джо Байденом і схвалений Радою безпеки ООН 10 червня.

Прессекретар ХАМАС у Лівані Осама Хамдан в інтервʼю CNN сказав, що його руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє.

Підтриманий США план припинення вогню, схвалений Радою безпеки ООН, передбачає поетапний підхід. Перший етап — шеститижневе припинення вогню з обміном частини ізраїльських заручників на палестинських ув’язнених. На другому етапі — остаточне звільнення заручників, повне припинення бойових дій і повне виведення ізраїльських військ із сектора Гази. На фінальному етапі — міжнародний план відновлення зруйнованої боями Гази і видача Ізраїлю тіл загиблих заручників.

Хамдан каже, що тривалість припинення вогню є ключовим питанням для ХАМАС, який стурбований тим, що Ізраїль не має наміру виконувати другий етап угоди. ХАМАС вимагає, щоб бойові дії зупинились остаточно, з повним виводом військ із Гази.

Рух готовий говорити про «чесну угоду щодо обміну полоненими», каже Хамдан, хоч і визнає, що ніхто не знає, скільки ізраїльських заручників в секторі Гази досі живі.

Ізраїль раніше повідомляв про принципову згоду на запропоновані умови.