Убивство 9-річної українки Валерії в Німеччині: у Празі затримали підозрюваного

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У столиці Чехії Празі затримали підозрюваного в убивстві в німецькій Саксонії 9-річної українки Валерії.

Як пише NTV, прокуратура німецького міста Хемніц повідомила, що затриманий — 36-річний громадянин Молдови. Його заарештували в одному з ресторанів і невдовзі передадуть до Німеччини. Чоловіку можуть висунути звинувачення в «убивстві з необережності». Інших подробиць немає.

Bild писав, що 36-річного громадянина Молдови звати Андрій, він колишній хлопець матері загиблої дівчини. Люди з оточення родини загиблої повідомили Bild, що близько 09:40 ранку в день зникнення Валерії він звʼязався з її матірʼю через месенджер і просив швидко відповісти. Того ж дня Андрія зафіксувала камера спостереження будинку, сусіднього до того, де жили Валерія з матірʼю. А його мобільний телефон запеленгували в Дебельні, де згодом знайшли тіло дитини.