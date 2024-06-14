Нідерланди передадуть Україні снарядів на €350 мільйонів

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Україна отримає від Нідерландів снаряди 152-мм калібру на суму €350 мільйонів.

Про це повідомило нідерландське Міноборони.

Нідерланди роблять внесок військової підтримки в Міжнародний фонд для України (IFU). Це буде одне з найбільших замовлень IFU для міжнародної збройової промисловості.

Міжнародний фонд для України заснували девʼять країн, серед яких Австралія, Данія, Велика Британія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція та Нідерланди.

Нідерланди також мають намір передати систему Patriot Україні разом із країнами-партнерами. Для цього Нідерланди нададуть три пускові установки та радар.

Напередодні відбулося засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн». На ньому багато уваги приділили ППО України, однак США не оголосили про передачу Україні системи зенітно-ракетного комплексу Patriot, попри повідомлення в медіа про такий намір.

Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. Нещодавно Нідерланди виділили €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, готуються до передачі винищувачів F-16, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України та ще надали багато іншої допомоги.