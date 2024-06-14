Південна Корея підрахувала, що КНДР відправила Росії 5 мільйонів боєприпасів

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Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Путін, імовірно, прагнутиме отримати ще більше під час відвідин Пхеньяну.

Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. У них також були десятки балістичних ракет, якими російські окупанти атакують Україну.

В обмін на боєприпаси Москва передала Пхеньяну технології, щоб допомогти йому розгорнути розвідувальні супутники, а також вдосконалити танки й літаки.

Лідер КНДР Кім Чен Ин вкладає значні кошти в ракетну програму. Тільки випробування ракет минулого року обійшлися йому в один мільярд доларів — це 4% економіки Північної Кореї.

За словами міністра оборони Південної Кореї, мільярду доларів вистачило б, щоб покрити нестачу продовольства в Північній Кореї на рік. Однак із цим КНДР допомагає Росія, віддячуючи за снаряди й ракети для її війни.

Для Росії КНДР — важливий союзник. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї і боєприпасів для РФ і без її допомоги «ситуація була б катастрофічною» для окупаційних військ.