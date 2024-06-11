Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, а також установки IRIS-T і Gepard

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Міністерство оборони Нідерландів

Протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Шольц звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «усім, чи можна». За його словами, найкраща відбудова — «та, яка не має бути зреалізована». Він додав, що на саміті лідерів G7, що проходитиме в Італії 13—15 червня, виступатиме за «далекосяжні та довгострокові зобовʼязання для України».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україні потрібні додатково щонайменше 7 систем Patriot, щоб закрити основні міста України та зменшити можливість Росії атакувати цивільні міста ракетами й керованими авіабомбами.