Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, а також установки IRIS-T і Gepard
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Міністерство оборони Нідерландів
Протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети та боєприпаси.
Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
Шольц звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «усім, чи можна». За його словами, найкраща відбудова — «та, яка не має бути зреалізована». Він додав, що на саміті лідерів G7, що проходитиме в Італії 13—15 червня, виступатиме за «далекосяжні та довгострокові зобовʼязання для України».
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україні потрібні додатково щонайменше 7 систем Patriot, щоб закрити основні міста України та зменшити можливість Росії атакувати цивільні міста ракетами й керованими авіабомбами.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
- Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.