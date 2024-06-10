Другого нападника на волонтерку в Києві відправили під домашній арешт
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Суд відправив на 60 днів під нічний домашній арешт другого підозрюваного в нападі на волонтерку в Києві. 70-річний чоловік має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.
Про це повідомила прокуратура Києва.
Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому в магазин.
У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля, і «взагалі жінок не б’є».
Водночас постраждала в Instagram писала, що саме цей чоловік під час конфлікту вдарив її по обличчю.
- На початку червня волонтерка Наталія опублікувала в Instagram відео, на якому двоє чоловіків насміхалися з неї, коли вона сказала, що не розуміє російської мови. Сталося це неподалік зупинки електрички «Куренівка». Один з них казав, що «скоро сюди приїдуть росіяни» і зґвалтують дівчину. Чоловіки погрожували їй, а також виявляли зневагу до українців загалом. Після цього її кілька разів вдарили і намагалися вибити телефон.
- Одного з нападників, 73-річного Віктора Салюка затримали 5 червня, після розголосу ситуації в соцмережах. 7 червня його відправили під цілодобовий домашній арешт.