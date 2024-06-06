Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: ексрозвідника Червінського залишили під вартою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Колегія суддів Кіровоградського районного суду у Кропивницькому відхилила заяви поручителів ексрозвідника Романа Червінського й залишила його під вартою.
Про це пише «Суспільне».
Суд отримав 50 заяв про взяття на поруки Романа Червінського, а на засіданні були присутні 30 поручителів.
Серед його поручителів — полковник Головного управління розвідки у відставці Олександр Жолобецький, вдова депутата чотирьох скликань, правозахисника, політвʼязня Степана Хмари Роксолана Хмара.
Прокурор Ярослав Гаврищук просив суд продовжити Червінському тримання під вартою.
«Суд постановив: клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою задовольнити. Заяви про бажання взяти Червінського Романа Григоровича на поруки залишити без задоволення», — зачитав рішення суддя Ігор Гершкул.
Адвокат ексрозвідника Андрій Йосипов вважає, що на суддів тиснуть.
«Враховуючи кількість годин [майже чотири години], яка була проведена в нарадчій кімнаті, вони не винесли повний текст рішення. Я маю глибоке переконання про здійснення впливу на суддів під час перебування їх в нарадчій кімнаті. Чи це служба безпеки Кіровоградської області, чи Києва, мені невідомо», — сказав він.
- Роман Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.
- Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака у квітні — липні 2022 року. Слідство вважає, що він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, їхні дії дали росії дані про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.
- 23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по аеродрому «Канатове» — тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.
- 28 грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що чоловік намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.