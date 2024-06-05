Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду

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Палата представників США схвалила законопроєкт, що передбачає можливість введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду за розгляд справ проти Вашингтону та його союзників.

Про це пише Reuters.

Документ підтримали 247 конгресменів — 205 республіканців і 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США.

Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю. Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.

Республіканці внесли законопроєкт на розгляд після того, як у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до судової палати МКС з проханням видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС. Прокурори вважають їх відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності у війні, яка спалахнула між Ізраїлем і ХАМАС восени 2023 року.

Законопроєкт навряд чи винесуть на розгляд у Сенат, де більшість складають демократи. Але це показує стабільну підтримку Ізраїлю в Палаті представників на тлі зростаючої міжнародної критики ізраїльської військової кампанії в секторі Гази. Як зазначає NBC News, хоча президент США Джо Байден і назвав вимоги прокурора МКС «обурливими», його адміністрація заявила, що виступає проти законопроєкту.